Su Il Giornale Franco Ordine parla della scelta del nuovo ct dell'Italia. Dopo il no di Guardiola Maldini ha virato su Andrea Pirlo. "Non è certo un mistero che Pirlo costituisse la scelta per il dopo Pioli al Milan. D'altro canto appena è diventato ufficiale l'incarico di Paolo quale dt, presidente del club Italia con responsabilità sulla filiera delle under, sul centro tecnico di Coverciano e sulla scuola allenatori, le candidature di Mancini e Conte hanno perso consistenza. A dispetto, per esempio, del consenso dei presidenti di A nei confronti di Conte espresso dal presidente del Torino Cairo e da quello interista Marotta", scrive il giornalista.

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L'ex allenatore della Juventus è pronto a raccogliere la sfida. "Maldini e Leonardo sono disposti a mettere in gioco la propria credibilità per difendere una scelta che ha raccolto lo scetticismo diffuso di media e opinione pubblica. Maldini non è certo il tipo da farsi condizionare così come è disposto a difendere con le unghie le competenze del ruolo che gli è stato assegnato", spiega il giornalista.

"A Pirlo, che deve liberarsi del vincolo con il club di Dubai, sarà offerto un contratto di 4 anni con scadenza per il prossimo mondiale. Lo stipendio non è certo problema (meno di 2 milioni): i dettagli dell'intesa saranno curati dal suo agente di fiducia Tullio Tinti", spiega ancora il quotidiano.

Che parla anche del no di Buffon alla proposta di tornare in Nazionale come 'capo della delegazione'. "Un invito vissuto come una retrocessione", ha spiegato Ordine. Nel team della Nazionale entrerà anche un altro ex Milan: ha lavorato con Maldini nel settore giovanile rossonero quando a guidare il club era proprio il neo dt dell'Italia: si tratta di Angelo Carbone.

(Fonte: Il Giornale)