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FINALIZZAZIONE

Sarà una grande sfida quella di sabato sera tra Roma e Inter. Sarà anche il confronto tra due grandi attaccanti: da una parte Malen, dall'altra Lautaro. I voti e i giudizi di un grande doppio ex come Marco Delvecchio a La Gazzetta dello Sport:

Negli ultimi venti metri, oggi, vedo Malen un gradino sopra Lautaro. La differenza sta soprattutto nella velocità con cui riesce a trasformare una situazione favorevole in una vera occasione da gol. Ha tempi di esecuzione cortissimi, legge subito dove può nascere la conclusione e raramente concede al difensore il tempo di rientrare sulla giocata. È un attaccante che vive per la porta: appena entra nella zona decisiva del campo tende a cercare la soluzione più verticale, senza aggiungere tocchi inutili. Lautaro resta un finalizzatore di altissimo livello, ma in questo momento Malen mi sembra più immediato nel passaggio tra ricezione e tiro e più imprevedibile nel modo in cui riesce a costruirsi la conclusione. Anche nelle situazioni sporche, quando il pallone arriva male o lo spazio sembra poco, trova spesso il modo di arrivare comunque alla porta. Se devo sbilanciarmi anche sui numeri a fine stagione, dico 25 gol per Malen e 20 per Lautaro.

Malen 9

Lautaro 8

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