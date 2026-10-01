Il caso che coinvolge il Manchester City sta facendo parlare tutti e non solo Inghilterra. C'è grande attesa intorno agli effetti dell'indagine portata avanti, come rivela anche Libero in edicola questa mattina:

Getty Images

"Non esiste infatti un tariffario automatico: la commissione può infliggere una multa, una penalizzazione in classifica, altre sanzioni sportive o perfino l'espulsione dalla Premier. Una decurtazione pesante di punti potrebbe trascinare il City in zona retrocessione già in questa stagione; l'espulsione sarebbe ancora diversa, perché il club dovrebbe poi chiedere alla Football Association di essere riammesso nella piramide calcistica inglese. Non è invece sicuro che vengano cancellati i titoli conquistati negli anni sotto esame: è uno degli scenari evocati, ma molto più complicato sul piano regolamentare".

Il caso City, dunque, sta mettendo in crisi l'intero sistema calcio inglese: "Per dimostrare che le sue regole valgano deve colpire uno dei marchi che più hanno contribuito alla sua S espansione globale. Ma una semplice multa sembrerebbe un incentivo all'imbroglio; una maxi-penalizzazione altererebbe il campionato in corso; una retrocessione o un'espulsione aprirebbero una crisi commerciale e legale senza precedenti; la revoca dei titoli trasformerebbe gli albi d'oro in un campo minato".