10 mila euro di multa alla Juventus dopo quanto accaduto allo stadio prima della gara contro l'Atalanta con alcuni sostenitori bianconeri, presenti in Curva, che hanno deciso di voltare le spalle al campo quando è stato ricordato Sandro Mazzola.

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"A cosa corrisponde un'ammenda mila euro? A un buffetto, a un avvertimento o peggio ancora a un provvedimento che sottovaluta la portata dell'evento? Da ieri pomeriggio il dibattito è aperto", scrive Franco Ordine su Il Giornale. E parla anche di un provvedimento lieve. Due i motivi che hanno spinto il giudice Mastrandrea a prendere questa decisione: "Primo, «la tempestiva, formale presa di posizione della società». Secondo «la dissociazione del resto del pubblico dello stadio», come era scritto nella nota pubblicata dalla Lega Calcio

Due motivi

"Mastrandrea - spiega Ordine - è una sorta di notaio: le sue sanzioni discendono esclusivamente dal resoconto dei protagonisti, ha il dovere di valutare le attenuanti e in questo caso sono state considerate consistenti. Ma il punto finale è un altro: che ricaduta avrà questo provvedimento sul resto della tifoseria italiana? Di sicuro non rappresenterà un monito. Allora l'obiezione finale è un'altra: tocca al giudice sportivo "educare" italiane? La risposta è certamente no. Tосca a chi? Ai club, innanzitutto, ai media che purtroppo sono stati ormai messi in un cantuccio dalla tossicità dei social".

(Fonte: Il Giornale)