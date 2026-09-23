Il Il Real Madrid è al centro della bufera dopo la sconfitta contro l'Atletico Madrid che ha lasciato a meno sei dal Barcellona la squadra di Mourinho. Al di là delle polemiche arbitrali - spiegano in Spagna - ci sono giocatori fortemente criticati e tra questi c'è Mbappé (fischiato pure alla fine della gara contro l'Inter di Lautaro in CL).

La critica che muovono al francese e non farsi trovare pronto nei momenti cruciali, ma non è apprezzato neanche il suo impegno...in difesa. La sua fase difensiva, secondo chi lo critica, lascerebbe a desiderare.

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«Sono d'accordo sul fatto che, ovviamente, tutti i giocatori del Real Madrid debbano migliorare sotto questo aspetto per aiutare la difesa e per poter subire meno occasioni e meno gol . Penso anche che con la palla dobbiamo gestire meglio le cose per creare più opportunità da gol, fare le cose bene e... questa è la vita di una squadra di alto livello che vuole essere tra le migliori al mondo. Ci sono molte cose da migliorare ogni giorno, e questo è semplicemente così», aveva detto alla vigilia della partita contro i nerazzurri.

La statistica su Lautaro

passato da 0,21 a 0,57 ogni 90 minuti

. Ma sono numeri che comunque lo distaccano di molto da Alexander Isak (0,87), Matheus Cunha (0,88), Harry Kane (0,91), Raphinha (0,97), Joao Pedro (1), Victor Osimhen (1,49), Erling Haaland (2). C'è un altro attaccante che però è primo in questa particolare statistica. A Milano lo conosco benissimo:

Lautaro Martinez (3,34):

l'attaccante con più propensione al sacrificio è proprio il capitano dell'Inter.

E sono stati recuperati dei numeri in merito, riportati dal sito sportivo Defenca Central. Mbappé è migliorato: è

(Fonte: Defensa Central)