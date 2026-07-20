Difficile che un tifoso interista non si sia un attimo soffermato davanti alla tv a vedere la sua reazione. Quando ha capito che non sarebbe entrato neanche per un minuto nella finale Mondiale, quando la Spagna ha segnato nei supplementari e la Coppa del Mondo ha cambiato Nazionale, Nazione. Lautaro Martinez era contrattissimo in panchina, contrattissimo quando Scaloni ha chiamato i suoi raccolta in cerchio per l'ultimo discorso della partita. Infine in lacrime dopo la sconfitta subita.

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Dalle lacrime di gioia ed emozione della semifinale, dove aveva segnato la rete decisiva, all'amarezza per la finale. Per non essere riuscito a giocare neanche qualche minuto in una partita che aveva contribuito a rendere possibile.

"In nemmeno una settimana le emozioni di Lautaro Martinez si sono ribaltate: dal gol vittoria nel recupero della semifinale contro l'Inghilterra agli zero minuti che il ct Scaloni gli ha concesso nella finale con la Spagna. Una partita che l'Argentina ha potuto giocare anche e soprattutto per le giocate del capitano dell'Inter: non solo l'incornata decisiva contro gli inglesi, ma anche l'assist per il gol di Enzo Fernandez che ha sancito definitivamente la rimonta agli ottavi contro l'Egitto. Certo, l'espulsione del centrocampista del Chelsea e il cambio forzato di Lisandro Martinez nel primo tempo hanno scombussolato il piano partita del ct Albiceleste, ma Lautaro sicuramente avrebbe meritato di giocare almeno uno scampolo di questa partita", ha scritto del giocatore dell'Inter il sito di Mediaset.

Se il Mondiale del 2022 era finito con la vittoria della Coppa del Mondo i pochi minuti giocati e una condizione fisica difficile lo avevano comunque reso un rimpianto da un punto di vista personale. In questo torneo invece l'argentino è riuscito ad essere determinante. Ha segnato tre gol, uno fondamentale per poter riprovare a riconquistare la Coppa del Mondo. Ma Scaloni non lo ha comunque schierato titolare. Poi le esigenze nate dalla partita non gli hanno permesso di mandarlo in campo. Per inseguire il sogno del Mondiale ha fatto dei sacrifici.

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"Si è sempre messo a disposizione anche nelle amichevoli dell'Argentina, anche a ridosso delle partite con l'Inter, senza il Mondiale all'orizzonte, l'infortunio al polpaccio subito nella notte di Champions a Bodo sarebbe stato gestito diversamente. Lautaro nel 2022 arrivò in Qatar con una caviglia malconcia perché nei mesi precedenti all’Inter era stato costretto agli straordinari. Così nella scorsa stagione il Toro, imparata la lezione, ha deciso di prendersi il suo tempo per recuperare, senza forzare troppo il rientro. Poi il momento di difficoltà dei nerazzurri l'ha costretto ad accelerare i tempi e il risultato è stata una ricadutasubito dopo il primo match giocato, la vittoria fondamentale in casa contro la Roma", spiega il sito. C'è tanta amarezza per come è andata la finale e starà a Lautaro trovare la forza di risollevarsi.

"Si prenderà delle meritate vacanze per ricaricare energie fisiche e mentali in vista della nuova stagione alle porte con l'Inter. Sarà con la maglia nerazzurra che il Toro potrà sfogare tutta la frustrazione per un altro Mondiale con un epilogo amaro", conclude il sito.

(Fonte: SM)