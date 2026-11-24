Inter, la spina che si stacca e le colpe di Chivu. Il sistemico Calhanoglu e il dilemma Stankovic

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La Roma crede apertamente allo scudetto. L'edizione odierna del Messaggero piazza il termometro sul sentimento della città (sponda giallorossa), che sembra pronta ad abbandonare le scaramanzie:

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"La Roma nella scorsa stagione si è preparata con un terzo posto e Gasperini è qui da luglio 2025, e non è un caso che il popolo giallorosso ormai parli apertamente di scudetto mollando ormeggi e scaramanzie, dato che l’Inter non sembra più inarrivabile".

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"Con un paio di rinforzi invernali, un attaccante esterno e un centrocampista, perché non crederci ancora di più?".

(Fonte: Messaggero)