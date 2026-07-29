VIDEO / Inter tra Stones e Romero: ore calde, cosa sta succedendo tra le due piste

Christian Comotto sfida l’Inter. Il centrocampista classe 2008 del Milan, fresco di rinnovo di contratto con i rossoneri, è pronto a scendere in campo nella sfida contro i nerazzurri di Chivu in programma il 5 agosto.

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“Dopo aver fatto vedere cose molto interessanti in allenamento ed esser stato l’unico giocatore sufficiente nel primo tempo dell’amichevole con il Celtic, il regista adesso dovrà alzare ulteriormente il suo livello, in allenamento e in partita”.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, il nuovo tecnico dei rossoneri Ruben Amorim vuole testarlo proprio in occasione dell’amichevole contro i campioni d’Italia:

“Nel corso della permanenza nell’emisfero australe, Comotto avrà a disposizione diverse opportunità per mettersi in mostra. Il primo agosto ci sarà, molto probabilmente, un test con il Perth Glory per poi ritrovare sicuramente minuti nel derby del 5 agosto. C’è grande attesa per vederlo all’opera in ambiti più probanti e con una squadra che si muova in maniera più funzionale al suo gioco rispetto a quanto visto contro il Celtic”.