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Durante Pressing, l'ex difensore della Juve Massimo Mauro parla della posizione di Spalletti e della possibile candidatura di Antonio Conte:

"I numeri sono impietosi. Però la spiegazione di stasera io la voglio ricercare in cose che secondo me contano tantissimo in una grande società, ed è la costruzione della squadra. C'era un portiere, italiano, che è arrivato un mese fa, e gli altri tutti stranieri. Perché non sembri una partita tra scapoli e ammogliati, una partita di una grande società, di una grande squadra bisogna conoscere, bisogna aver visto qualcosa di questa società e di questa squadra. A Sassuolo c'era una squadra che non ha capito niente e infatti la partita alla fine è davvero inspiegabile per una grande squadra e società. Conoscendo Antonio Conte, accetterebbe questa sfida? Ma ci mancherebbe, è stato all'Inter, è stato al Napoli, ma è juventino, lo sapete tutti. Quindi è stato il capitano della Juve, ha vinto tutto. Figurati. Credo che se la Juve avesse bisogno di lui, lui correrebbe. Poi, questa è la mia opinione, magari no".