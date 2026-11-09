Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

6 in pagella dal Corriere dello Sport a Daniele Chiffi per la sua direzione di Inter-Como di ieri sera, partita senza episodi di rilievo. Ecco l'analisi del quotidiano: "Anonima direzione per Chiffi, ma visti i disastri di Milan-Atalanta (due OFR, che però l’amico Orsato ha derubricato come episodi difficili da vedere, lasciato impunito Rabiot) e Frosinone-Como (malino pure sul 3-0 annullato), meglio così. Tanto se bisogna premiarlo, non c’è bisogno di una partita perfetta, basta anche sbagliarla.

Di Canio: "Inter ingiocabile quando sta così, è solo questione di testa. Spence? In Italia gioca bendato"

Getty Images

Non si complica la vita, perdona Jacobo Ramon (due volte su Pio Esposito, durissimo al 53.30”, e su Thuram) e Barella (su Milla, Douvikas e soprattutto Kempf) almeno da un giallo (per entrambi falli ripetuti non sanzionati disciplinarmente), fa proseguire su un contatto in area nerazzurra fra Spence e Baturina.

Getty

Ok le due reti dell’Inter. su gol di Pio Esposito, pulita l’APP, il recupero del pallone di Dimarco su Da Cunha arriva con un tocchetto sul piede sinistro, poi Spence è in gioco sul passaggio di Thuram, che lo tiene Jacobo Ramon che sta marcando Pio Esposito, dietro la linea del pallone al momento del passaggio. Buona anche la rete di Thuram: è Kempf a tenere in gioco Zielinski sul passaggio di Dimarco. Baturina si lamenta di essere stato toccato da Spence mentre di apprestava ad arrivare sul pallone: se c’è contatto è minimo, Spence ha rischiato, ma ci sta far proseguire".