6 in pagella dal Corriere dello Sport a Daniele Chiffi per la sua direzione di Inter-Como di ieri sera, partita senza episodi di rilievo
Inter-Como episodio 2 della Stagione del Compromesso. Ha vinto Chivu. Bastoni centrale il futuro?
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6 in pagella dal Corriere dello Sport a Daniele Chiffi per la sua direzione di Inter-Como di ieri sera, partita senza episodi di rilievo. Ecco l'analisi del quotidiano: "Anonima direzione per Chiffi, ma visti i disastri di Milan-Atalanta (due OFR, che però l’amico Orsato ha derubricato come episodi difficili da vedere, lasciato impunito Rabiot) e Frosinone-Como (malino pure sul 3-0 annullato), meglio così. Tanto se bisogna premiarlo, non c’è bisogno di una partita perfetta, basta anche sbagliarla.
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Non si complica la vita, perdona Jacobo Ramon (due volte su Pio Esposito, durissimo al 53.30”, e su Thuram) e Barella (su Milla, Douvikas e soprattutto Kempf) almeno da un giallo (per entrambi falli ripetuti non sanzionati disciplinarmente), fa proseguire su un contatto in area nerazzurra fra Spence e Baturina.
Ok le due reti dell’Inter. su gol di Pio Esposito, pulita l’APP, il recupero del pallone di Dimarco su Da Cunha arriva con un tocchetto sul piede sinistro, poi Spence è in gioco sul passaggio di Thuram, che lo tiene Jacobo Ramon che sta marcando Pio Esposito, dietro la linea del pallone al momento del passaggio. Buona anche la rete di Thuram: è Kempf a tenere in gioco Zielinski sul passaggio di Dimarco. Baturina si lamenta di essere stato toccato da Spence mentre di apprestava ad arrivare sul pallone: se c’è contatto è minimo, Spence ha rischiato, ma ci sta far proseguire".
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