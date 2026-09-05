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Massimiliano Allegri prepara la svolta con tre mosse a sinistra.

L’allenatore del Napoli si appresta a cambiare tre pedine nello scacchiere tattico in vista della sfida contro l’Inter, in programma oggi alle 18 a San Siro, rispetto alla squadra partita dal 1’ in occasione della sfida persa per 2-1 al Maradona contro il Como di Cesc Fabregas domenica scorsa.

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I tre cambi di Allegri

Il Corriere dello Sport rivela i cambi.

“Spinazzola per Olivera, Vergara per McTominay e Alisson per Lang. Catena di sinistra nuova di zecca, completamente stravolta”.

Maestro del turnover mirato

Il quotidiano aggiunge:

“Il Napoli si rifà il trucco mancino verso la sfida a San Siro con l’Inter, un incrocio decisamente complesso e pericoloso ma altrettanto stimolante, da giocare con la necessità di dosare le energie in vista del debutto in Champions, in agenda mercoledì a Fuorigrotta con l’Arsenal. Allegri è un maestro del turnover mirato e commisurato alle due competizioni, ma ovviamente il primo e grande obiettivo sarà ripartire immediatamente in campionato dopo la frenata contro Fabregas”.

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La probabile formazione

Si va verso un 4-3-3, secondo le indicazioni emerse durante la settimana e alla rifinitura, che si è svolta ieri:

“L’idea più accreditata della vigilia racconta di un 4-3-3 con Meret in porta; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin e Spinazzola nella linea a quattro; Anguissa e Lobotka con Vergara a centrocampo; Politano, Hojlund e Alisson Santos nel tridente. A conti fatti, un cambio per reparto rispetto alla precedente schierata dal primo minuto”.