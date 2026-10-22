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La Fiorentina non ci sta e, dopo il mancato ottenimento degli audio arbitro-VAR sul gol del Como dell'ultima giornata di campionato, è pronta alla battaglia. Il club viola, infatti, ha intenzione di rivolgersi alla FIGC, dopo le spiegazioni della Lega, giudicate non esaustive. Il tutto mentre domenica a San Siro la squadra di Vanoli affronterà a San Siro la capolista Inter con il timore, secondo La Nazione, di altri torti arbitrali:

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"La Fiorentina non arretra di un millimetro: il caso Como resta aperto ed è pronto a trasformarsi in una questione di principio. Il club vuole risposte verificabili, a costo di alzare ancora i toni e rivolgersi alla Figc (cosa che farà) per ottenere gli audio degli arbitri, tuttora indisponibili. La replica della Lega, arrivata martedì, non ha infatti chiarito il mancato intervento del Var sul primo gol lariano né fornito immagini risolutive sul fuorigioco costato il possibile 2-2 a Pongracic. Da qui il comunicato di ieri, tra i più duri degli ultimi anni: contro deduzioni «non soddisfacenti e non esaustive», ha scritto la società, pronta a interpellare tutti gli organismi competenti per fare luce su «situazioni ed episodi gravi che rischiano di compromettere la credibilità di tutto il sistema».

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Intanto è arrivata la designazione per l’Inter: a San Siro arbitrerà il fischietto Mariani di Aprilia, con Fabbri e Santoro che si occuperanno del Var. Una scelta di assoluto spessore, confortata peraltro anche dai precedenti: con Mariani sono infatti arrivate 11 vittorie in 19 direzioni con i viola. Resta del resto il timore che contro la capolista, verso la quale c’è sempre stata una particolare attenzione sugli episodi di campo, possano ripetersi errori in una fase delicatissima della stagione".