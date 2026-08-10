"Per tante cose che funzionano, però, ce ne sono anche (almeno) tre da migliorare. La prima è la tendenza a staccare la spina che l'Inter ha palesato più di una volta anche lo scorso anno e che spesso consente all’avversario di rientrare in gara. Si è notato contro la Juve e Chivu ha subito detto che non gli piace vedere questo atteggiamento: ci lavorerà".

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Tuttosport parla di tre cose da migliorare nella squadra che finora sta preparando la nuova stagione. La prima appunto è quella che riguarda la spina che viene staccata ancora nei momenti in cui invece serve continuare a rimanere concentrati. "Poi c’è la questione portieri. Il tecnico per ora sguscia come un capitone quando arriva dicembre alle domande sulle gerarchie in porta, ma prima o poi andrà designato un titolare. Anche perché Martinez, forse anche per quel che gli è successo fuori dal campo, dà l’impressione di aver bisogno di sentire attorno a sé tanta fiducia per potersi esprimere al meglio. L’incertezza dei ruoli, in questo caso, potrebbe non essere uno stimolo a superarsi- per quanto sia lo spagnolo che Provedel per ora abbiano sempre fatto bene quando chiamati in causa".

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L'ultimo neo osservato dal quotidiano riguarda Esposito: "Dopo quanto fatto l’anno scorso nessuno mette in dubbio che Pio tornerà molto utile alla causa interista anche in questa stagione e probabilmente anche più che in quella passata. Il punto però è che avendo un fisichino tutt’altro che gracile, ci sta mettendo un po’ a raggiungere la condizione ideale". Ma probabilmente ci sarà lui dal primo minuto contro il Monza nella gara di esordio del campionato. Lautaro e Thuram sono reduci dal Mondiale e sono arrivati ieri ad Appiano per il loro primo giorno di allenamento.

(Fonte: TS)