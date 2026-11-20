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I mezzi per affrontare lo snodo ci sono, ma ciò non vuol dire che sarà facile. L'Inter è attesa da uno snodo di stagione con tanti impegni, più di qualsiasi squadra in Italia. Lo sottolinea il focus proposto oggi dal Corriere della Sera:

"L’Inter, sistemata in posizione scomoda tra le romane, farà gli straordinari, giocando nove partite come nessun’altra: Como, Juve e Napoli si fermano a otto, Milan e Roma a sette, per la Lazio solo sei. Tre partite in più o in meno in appena un mese fanno un bel po’ di differenza nella gestione del gruppo e degli allenamenti. Nessuna delle contendenti ha un calendario impossibile: il Como comincerà con 4 gare in casa compresa la Champions, la Juve con cinque delle prime sei allo Stadium considerando Europa League e Coppa Italia, il Napoli con cinque delle prime sette al Maradona.

L’Inter parte in salita a Bergamo, ma non ha scontri diretti. Questi ultimi sono cinque per le sette squadre in questione: da Como-Juve a Roma-Juve, passando per il derby, Napoli-Milan e Milan Como. Lo scudetto si decide a primavera, ma a Natale il quadro sarà più chiaro".