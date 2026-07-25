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FcInter1908 vi ha riportato ieri l'ingente investimento del fondo Oaktree per modernizzare le strutture dell'Inter a tutti i livelli. E questo al momento è una priorità della proprietà, come riporta oggi il Corriere dello Sport.

La proprietà americana ha stanziato 100 milioni per ottimizzare gli spazi che saranno a disposizione della prima squadra maschile e femminile e del settore giovanile tutto, ma non solo.

Il focus principale riguarda ovviamente il centro sportivo di Appiano Gentile, nel quale i lavori sono già partiti: come fa filtrare il club nerazzurro nel ritiro tedesco di questi giorni, Chivu e i suoi ragazzi potranno usufruire di un edificio nuovo di zecca dedicato a loro a partire dal rientro dalla tournée asiatica".