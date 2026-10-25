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C'è un'importante novità per quanto riguarda l'addetto degli arbitri a tenere i rapporti con i club di Serie A. A darla è il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna: "Come vi avevamo anticipato, il coordinatore della serie A (rapporti club-AIA) sarà Mimmo Messina (che non voleva farlo), già direttore tecnico dell’Assoarbitri. Che possa esserci un evidente conflitto d’interessi, passa in secondo piano. L’importante è assecondare i desiderata di Daniele Orsato, che non vuole De Marco (già sotto contratto e già stipendiato) e che voleva piazzare in quel ruolo Abbattista.

La novità sarebbe questa: vista l’irremovibilità della situazione (tipo i bambini che battono i piedi in attesa del giocattolo), la Lega di serie A parrebbe disposta a mandare in Figc una lettera nella quale si indica proprio in Messina il nome del nuovo coordinatore. Lega che da questa vicenda ne esce malissimo: per non cedere sul nome di Abbattista, ha fatto un sondaggio a tre fra le società di serie A, proponendo - oltre all’ex arbitro grande accusatore dell’AIA - anche De Marco appunto e Stefani. Il sondaggio è stato vinto (sia pure con tante schede bianche, anche questo non benissimo) da De Marco (Abbattista ha preso 0 voti). Eppure l’ex internazionale di Chiavari non ha mai potuto svolgere il suo lavoro, nonostante un contratto firmato.

“Chi non è della squadra, non lavora con la squadra” il senso dell’ostracismo nei confronti di De Marco. La Figc, alla finestra, aveva lasciato intendere di aspettarsi però proprio colui che era stato scelto con una votazione democratica (già, come la mettiamo adesso?), salvo ora aspettare novità da via Rosellini. Ma non è finita qui: questa vicenda è brutta e maleodorante dall’inizio. Come si fa a fare un coordinatore solo per i club di serie A se la CAN - quindi gli arbitri impiegati - è unica? Resta che mentre i club di A cominciano a lamentarsi, non avendo un interlocutore (hanno avuto Rocchi, Giannoccaro e Pinzani, prima di De Marco lo scorso anno), anche perché gli errori cominciano a sommarsi e servono spiegazioni, in B non hanno proprio idea a che santo votarsi. Ecco il colpo di genio: la nuova missione di Orsato è quella di piazzare Abbattista come referente dei club cadetti. Auguri".