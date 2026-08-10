Tre faccine felici per l'Inter. Secondo TuttoSport sono quelle di Dimarco, Diouf e Pavard. Per quanto riguarda il primo "Già in formato mvp del torneo 2025/26, fa gol, serve assist, è in forma - e forse gli ha anche giovato il riposo per non aver disputato il Mondiale, anche se spiace", si legge sull'esterno sinistro.

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"L’altro uomo del momento in casa Inter è Andy Diouf. La pazza idea di Chivu di riconvertirlo in esterno destro dopo l’addio di Dumfries (e viste le difficoltà non messe in preventivo che l’Inter ha incontrato sul fronte del mercato) sta iniziando a prendere forma in modo molto convincente. Diouf nel ruolo sta crescendo e segna tanto. Contro il City è andato in difficoltà, è vero: ma non avrà sempre contro Semenyo e il tempo, con l’esperienza che si farà, giocano a suo favore", scrive il quotidiano sul francese.

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"La terza faccina felice della tournée va messa di fianco al cognome Pavard. Il francese è rientrato dopo un anno in prestito al Marsiglia e ha buttato via le racchette da padel. Sa che se arrivasse l’offerta giusta, l’Inter lo venderà perché lo considera sacrificabile sul mercato, ma ha dimostrato di essere ritornato con la mentalità giusta e la voglia di farsi perdonare con le prestazioni in campo gli errori commessi in passato. Per ora ha fatto un passettino nella giusta direzione, con tanto di gol al City per rendere ancora più rotonda l’opera di catarsi".

(Fonte: TS)