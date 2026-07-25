Sfumato Guardiola si vira su Pirlo. Una scelta decisamente diversa rispetto al primo nome sul quale Maldini e Leonardo avevano puntato. Ma l'allenatore catalano ha declinato l'invito per motivi personali e i due dirigenti hanno deciso di virare sull'ex Juventus. Era un'idea già nella testa del dt che voleva scommettere su di lui già ai tempi del Milan. Ora si lavora in quella direzione e si attendono le dimissioni del tecnico dall'FC Dubai.

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"Maldini e Leonardo non hanno dubbi. Malagò qualcuno, sotto sotto, lo conserva. Pirlo non è l’allenatore a cui aveva pensato prima di essere eletto e neppure dopo. Ricorderete, in attesa di Paolo, il suo identikit del tecnico ideale per ricostruire la Nazionale: esperto e vincente. Pirlo non lo è. Nella testa del presidente federale l’uomo giusto poteva essere Roberto Mancini, che l’Italia l’aveva abbandonata dalla sera alla mattina inseguendo i petrodollari dell’Arabia Saudita, ma si era pentito e voleva ritentare. Mancio è stato l’ultimo a regalare un sorriso alla Nazionale. Ora è furioso: si sente sedotto e abbandonato. Ieri è andato in Puglia per il matrimonio di Donnarumma. E il suo cellulare è rimasto silenzioso", scrive il Corriere della Sera sui dubbi di Malagò e sulla pista Mancini che ha portato alle dimissioni dell'ex Inter dall'Al-Sadd. Mancini era pronto a tornare alla guida dell'Italia dopo quell'Europeo vinto con Vialli.

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Non sarà facile per Pirlo e il motivo è presto detto: "La diffidenza che sta montando in maniera trasversale. La serie A, che Malagò lo ha candidato e sostenuto, voleva Antonio Conte, inspiegabilmente mai realmente in corsa. E anche le altre componenti, escluse dai giochi e dalle consultazioni, sono perplesse (eufemismo) di fronte al Maestro, che da giocatore incantava ma che da allenatore non ha ancora trovato la sua strada dopo esperienze non memorabili alla Juventus e alla Sampdoria intervallate da una stagione anonima in Turchia", spiega il quotidiano. Il nome di Pirlo non è stato accolto alla grande neanche dai tifosi. Nel momento in cui veniva annunciato il no di Guardiola la Germania ha ufficializzato Klopp come CT. E la Francia ufficializzerà Zidane dopo l'addio a Deschamps. "Stelle di prima grandezza intorno a cui rilanciare la sfida. L’Italia ha scelto un’altra strada. Più pericolosa", conclude il giornale.

(Fonte: Corriere della Sera)