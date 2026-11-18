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Dopo l'attesa iniziale, tra lo stop muscolare e il recupero della condizione, Djed Spence sta dimostrando tutte le sue qualità. Dopo le prime settimane in molti hanno espresso i propri dubbi, soprattutto visto il costo dell'inglese, che piano piano sta facendo ricredere tutti.

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Quanto è costato Spence? Lo spiega La Gazzetta dello Sport: "30 milioni sono stati spesi bene. Nel dettaglio, il pagamento è diviso in tre rate uguali da circa 10 milioni, si proseguirà a versare sia nel 2027 che nel 2028, più altri cinque di bonus legati agli scudetti, alle qualificazioni e ai risultati in Champions, quasi tutti subordinati alla partecipazione ad almeno metà delle partite".