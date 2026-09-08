Durante Fontana di Trevi, il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato della sfida di questa sera tra Real Madrid e Inter:

Scaramucce tra Mourinho e Chivu? Mi sembrano un po' più forzate dai media che reali. Io penso che il Real sia una squadra mostruosa, una delle poche squadre con la rosa migliore dell'Inter in Europa, ce ne saranno sei meglio dell'Inter. Il Real Madrid è una di queste, gioca in casa, ha appena perso. Ho visto un Mbappé alla Trevisani in conferenza, in questo momento un po' carico.

Manca un po' il gioco, quello sarà un po' più difficile perché non c'è. Però dal punto di vista della squadra, la squadra è pazzesca, cioè tu puoi avere anche delle contromisure per fermare Mbappé. Ti ci faccio la gabbia, Mbappé... Vinicius? E Bellingham? Diomande? È difficilissima. Io mi aspetto una partita molto spettacolare, molto bella. Però finisce 3-1 per il Real Madrid. Pio o Thuram? È una grande domanda perché io penso anche alle prossime partite, cioè nel senso dopo Inter-Napoli penso che Thuram potrebbe giocare titolare, ma in campionato chi metti la partita successiva.