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Domani sera al Bernabeu la sfida tra il Real Madrid di Mourinho e l'Inter di Chivu. In casa spagnola, il tecnico è alle prese con qualche infortunio di troppo.

"Dopo un giorno di riposo, seguito all’immeritata sconfitta col Betis, il Real Madrid è riapparso sui prati di Valdebebas per preparare il debutto di Champions. Ad innalzare il morale della truppa il parziale rientro di Tchouameni, che vede l’orizzonte dopo aver svolto parte dell’allenamento insieme al gruppo anche se è impossibile o quasi che possa recuperare per la sfida contro l’Inter. Almeno in panchina, invece, dovrebbero andare gli altri due acciaccati Thiago Pitarch ed Endrick", sottolinea il Corriere dello Sport.

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"È la composizione del centrocampo ad animare il lavoro di Mourinho che non può contare su Bernardo Silva, Guler e Camavinga, out per le squalifiche della scorsa edizione ancora da scontare. Alla resa dei conti, Mou ha a disposizione il solo specialista Valverde. Il profeta di Setubal, nella partita contro la sua ex squadra, potrebbe arretrare di qualche metro nel suo 4-2-3-1 il sontuoso Bellingham di questi tempi, anche se appare un mezzo delitto allontanarlo troppo dall’area rivale in un momento in cui vede con particolare facilità la porta avversaria. Se accadesse toccherebbe di conseguenza all’ex Milan Brahim Diaz agire da mezza punta, affiancando Vinicius e Diomande. Il piano B, invece, prevede l’avanzamento sulla mediana di Alexander-Arnold, come provato in estate nel corso delle amichevoli con Fiorentina e Deportivo La Coruña. Possibile, infine, che si ricorra al baby Jorge Cestero, già lanciato in Champions l’anno scorso da Arbeloa che lo schierò proprio al Da Luz contro il Benfica", aggiunge il quotidiano.