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Atalanta-Inter, sfida valida per la 12ª giornata della Serie A 2026/27, si disputerà domenica 22 novembre alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app.

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Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime notizie dal Gewiss Stadium in attesa della sfida. Il nostro Livematch pre Atalanta-Inter sarà in diretta dalle ore 19:30 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 20:35. Al termine della sfida tutti gli approfondimenti, le analisi e le interviste.