"Sembrava una mossa scontata, la prima di Giovanni Malagò da presidente della Figc: nominare Roberto Mancini ct. Non sarà necessariamente così. Il Mancio resta in pole, ma molti club della Lega di A, che hanno sostenuto la candidatura di Malagò, non perdonano l'addio burrascoso di Roberto nel 2023 per andare in Arabia Saudita". Apre così l'articolo di Repubblica sul prossimo CT dell'Italia. Sembrava scontato l'arrivo di Mancini ma molti club non sono così d'accordo e tra questi ci sarebbe anche l'Inter.

"Mancini ha ancora i favori del pronostico. Il suo l'ha fatto: si è dimesso dall'Al-Sadd, rinunciando a 10 milioni. È amico di Malagò, ha dato l'okay a un contratto fino al 2030 con stipendio da 2,5 milioni. Ma non è questione di soldi, stavolta: si è pentito della scelta improvvida di tre anni fa e vuole riscattarsi. Contro di lui rema però la maggior parte dei club di serie A. E anche Marotta, il regista dell'operazione che ha riportato la Lega a esprimere un presidente federale, nutre molte perplessità sul ritorno. Un parere pesante per Malagò, che ha avuto nel presidente dell'Inter un grande elettore", commenta Repubblica.