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Il campionato riparte e l’Inter di Cristian Chivu è attesa subito da una sfida difficile. Sulla strada dei nerazzurri c’è l’Atalanta di Maurizio Sarri, che domani sera alla New Balance Arena ospita proprio la Beneamata.

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“Il programma dell'alta classifica si chiuderà domani alle 20.45 a Bergamo, dove l'Inter affronterà un'Atalanta in ritardo di punti, e battuta sistematicamente negli ultimi anni” scrive il quotidiano La Repubblica.

Entusiasmo e Lautaro

“Chivu arriva sull'onda dell'entusiasmo: dopo il 2-0 al Como, ha ricevuto la Panchina d'oro dai colleghi allenatori. La rosa è quasi al completo, con il recupero di Lautaro Martinez. Davanti, però, dovrebbero essere titolari Pio Esposito, galvanizzato dai gol in nazionale, e Thuram, reduce da un piccolo infortunio”.

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Decisiva la gestione della rosa

“La rosa lunga potrebbe servire tutta all'Inter: nessuna rivale giocherà altrettante partite da qui a Natale. Lautaro e compagni sono i soli a dover affrontare campionato, Champions, Coppa Italia e Supercoppa italiana. Totale: nove gare”.

Il quotidiano aggiunge:

“La gestione delle energie diventerà decisiva quanto i risultati”.