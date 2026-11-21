Contro l’Atalanta dovrebbero partire ancora Pio Esposito e Thuram. Da qui a Natale i nerazzurri saranno gli unici impegnati su quattro fronti
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Il campionato riparte e l’Inter di Cristian Chivu è attesa subito da una sfida difficile. Sulla strada dei nerazzurri c’è l’Atalanta di Maurizio Sarri, che domani sera alla New Balance Arena ospita proprio la Beneamata.
“Il programma dell'alta classifica si chiuderà domani alle 20.45 a Bergamo, dove l'Inter affronterà un'Atalanta in ritardo di punti, e battuta sistematicamente negli ultimi anni” scrive il quotidiano La Repubblica.
Entusiasmo e Lautaro“Chivu arriva sull'onda dell'entusiasmo: dopo il 2-0 al Como, ha ricevuto la Panchina d'oro dai colleghi allenatori. La rosa è quasi al completo, con il recupero di Lautaro Martinez. Davanti, però, dovrebbero essere titolari Pio Esposito, galvanizzato dai gol in nazionale, e Thuram, reduce da un piccolo infortunio”.
Decisiva la gestione della rosa“La rosa lunga potrebbe servire tutta all'Inter: nessuna rivale giocherà altrettante partite da qui a Natale. Lautaro e compagni sono i soli a dover affrontare campionato, Champions, Coppa Italia e Supercoppa italiana. Totale: nove gare”.
Il quotidiano aggiunge:
“La gestione delle energie diventerà decisiva quanto i risultati”.
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