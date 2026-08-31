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Seconda vittoria consecutiva per l'Inter, che batte di misura il Cagliari e torna dalla trasferta in Sardegna con altri 3 punti. Così scrive Repubblica: "Il rodaggio è finito. Il calendario, che ha messo di fronte all'Inter due avversarie abbordabili, si prepara ora a presentare il conto. Dopo un Monza arrivato a San Siro in emergenza, Lautaro e compagni hanno piegato anche il Cagliari, spento nel primo tempo e arrembante nel secondo, ma incapace di ribaltare una partita faticosa per tutti, giocata nel caldo appiccicoso del Sud della Sardegna, dove è un problema cenare all'aperto, figurarsi giocare a pallone".

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"Il rebus Çalhanoglu dovrà ora risolverlo Max Allegri, per il quale la sfida di San Siro potrebbe già indirizzare la stagione. Dal canto suo, dopo l'utile banco di prova della Domus Arena, Chivu dovrà lavorare sulla messa a punto: la tenuta di Dimarco, in sofferenza nel finale, la preparazione di Akanji, ancora in difficoltà nel tenere avversari veloci, e l'inadeguatezza di Luis Henrique. Se il mercato non lo porterà lontano da San Siro, bisognerà chiedergli molto di più.

Che l'Inter lotti per tenersi lo scudetto è ovvio, e che abbia gli strumenti per farlo è palese: esce Pio, combattivo ma impreciso, ed entra Thuram, finalmente in forma; si siede Çalhanoglu ed entra Zielinski, tornato quello degli anni napoletani. La domanda è se Lautaro e compagni saranno capaci di farsi valere anche in Champions, che comincia a Madrid contro il Real".