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Massimo Tarantino, responsabile del settore giovanile dell'Inter, dall'hotel Sheraton di Milano ha parlato della valorizzazione del talento nel calcio italiano: "Oggi una delle politiche del nostro club in questo momento è proprio cercare di reclutare e sviluppare talento. In questo momento l'Inter ha un unico obiettivo, che è quello di migliorare tutti i processi di formazione. Abbiamo in questi anni cambiato un po' anche la cultura interna del club: è chiaro, noi siamo l'Inter e l'Inter deve comunque fare bene nei suoi campionati, ci teniamo tutti a fare bene, ma non è quello l'obiettivo.

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In questo momento l'obiettivo del club è mettere in piedi il miglior processo per valorizzare tutti gli atleti che abbiamo all'interno del nostro settore giovanile. Oggi diciamo sempre ai nostri allenatori che abbiamo una squadra e 23 progetti da portare avanti, e ogni progetto è un progetto diverso dall'altro. Quindi il club si sta strutturando in questo momento non tanto per fare giocare una squadra, ma per cercare di riuscire a dare la giusta attenzione a 23 progetti. Questo è quello che stiamo portando avanti, con la speranza di non perdere per strada nessuno, o quantomeno di perderne il meno possibile".