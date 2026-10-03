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Grande spazio alla prova di orgoglio e forza dell'Italia contro la Francia sui quotidiani di oggi. Ne parla anche La Repubblica, esaltando i punti di forza degli azzurri di Mancini:

"Donnarumma ha fatto lo spettatore per l'intero primo tempo, tornando però supereroe in apertura di ripresa con una sfilza di paratone (saranno sei, su Doué, Dembélé, Olise, Rabiot e due volte Camavinga) arrendendosi soltanto alla creazione da fermo di Olise, che a livello di tecnica pura oggi come oggi è inferiore solo a Lamine Yamal.

È stata una gran giocata, a cui l'Italia ha di nuovo risposto col gioco e pure col coraggio, perché Bastoni ha avuto il fegato di andare a pressare Da Cunha sulla trequarti, inducendo allo sbaglio il giocatore del Como: il nostro insolito capocannoniere ha preso in controtempo l'intera difesa francese e battuto Maignan di sinistro. Ci abbiamo provato ancora, prima in contropiede e poi in forcing, ma l'impressione lasciata conta più del risultato".