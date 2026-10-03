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Dopo il flop all'esordio contro il Belgio, l'Italia ha rialzato la testa prima vincendo nettamente contro la Turchia a Bursa 4-1 e poi ha dimostrato i progressi anche al cospetto della Francia. Il gol di Bastoni ha permesso agli azzurri di pareggiare il vantaggio iniziale di Olise. Le parate di Donnarumma hanno salvato poi l'Italia che, nel finale, ha anche pregustato l'idea di poter vincere con un paio di occasioni costruite proprio negli ultimi minuti.

Alfio Musmarra, su Youtube, ha voluto concentrarsi anche su un singolo in particolare, cioè Frattesi, legando il suo discorso poi al mercato: "Quante volte ho sentito dire che Frattesi fosse solo un incursore? Frattesi anche nelle dichiarazioni ha ammesso di volersi togliere di dosso l'etichetta. Ma che partita ha fatto Frattesi ieri? Non ha fatto l'incursore. Ha fatto una partita totale. Per me è un rimpianto per l'Inter.

Screen dall'intervista dai canali ufficiali della Lazio

Sono convinto che all'Inter avrebbe potuto essere utilizzato molto di più e meglio. Per me è un enorme rimpianto. Io quelli che dicono che non lo è, non ho idea di come facciano a dirlo ma forse perché non ve lo vogliono dire ma certo che è un rimpianto. Un giocatore così, ce l'hai, come fai a non volerlo? Un posto glielo si trova. Per me ha fatto una partita meravigliosa contro la Francia, sempre presente, cambi di gioco, lanci lunghi"