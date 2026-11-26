Marcu Thuram e Pio Esposito non lo hanno fatto rimpiangere, ma l'assenza di Lautaro, soprattutto in alcune gare, si è sentita, eccome. Il capitano nerazzurro era tornato in campo contro l'Atalanta e non aveva lasciato il segno. Lo ha fatto invece ieri dove nel momento in cui lo Stoccarda aveva premuto sull'acceleratore, ha sfruttato un intelligente velo di Pio per segnare il gol del definitivo 2-0.

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"A furia di magnificare il rampante Pio o di ammirare questo nuovo Thuram al galoppo, si rischiava di dimenticare lui, che è capitano, bandiera ed esempio. Lautaro Martinez è il volto mondiale dell’Inter, un sovrano feroce e non esattamente democratico, anche se ha ormai definitivamente accolto altri due cavalieri alla sua tavola. Nessuno potrà mai mettere in discussione questa leadership nerazzurra: adesso che sta bene, l’argentino con la fascia torna ufficialmente a essere la prima bocca di fuoco di Chivu. Il reparto ha ormai tre pesi massimi d’attacco da gestire con prudenza, ma uno peserà sempre un po’ più degli altri", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

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"Lautaro non conosce il pedale del freno perché appena il 17 novembre faceva il primo allenamento in gruppo ad Appiano Gentile e cinque giorni dopo riassaggiava il campo nel rocambolesco 4-4 in casa dell’Atalanta. Lì l’Inter era naufragata proprio quando era entrato lui, in quei dieci minuti deliranti prima della fine; al contrario ieri la sua presenza in campo ha saputo rassicurare, come solo gli affetti più cari. A Cristian Chivu adesso il compito di inserirlo nei dosaggi della casa, ben sapendo che l’ingrediente principale di qualsiasi torta nerazzurra sarà sempre l’argentino".

(Gazzetta dello Sport)