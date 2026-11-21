Alberto Polverosi, sul Corriere dello Sport ha analizzato la ripartenza del campionato, con la Lazio in pole che ha sorpreso un po' tutti ("Ma stupiscono anche le difficoltà della Juve e del Napoli oggi fuori dall’Europa, oltre al cammino entusiasmante del Frosinone"), dopo la pausa per le Nazionali. E lo ha fatto analizzando ogni singola partita.

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L'Inter riparte da Bergamo e il giornalista scrive a proposito di questa partita: "Per Sarri: quanto manca al completamento della rivoluzione tattica? Per Chivu: la vittoria col Como è una vera ripartenza?".

"Era facile immaginare le difficoltà e gli ostacoli che avrebbe trovato Sarri a Bergamo dopo il dominio gasperiniano, ma i Percassi lo hanno preso proprio per cambiare. Questa partita, se fatta come desidera l’allenatore, può dare alla Dea la spinta per la risalita. Chivu gioca sapendo il risultato della capolista, se la Lazio vince partirà da -4, ma la pressione è una compagna di viaggio ben nota ai campioni d’Italia", conclude sulla gara tra nerazzurre.

(Fonte: Corriere dello Sport)