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Una giornata da vivere ancor prima del fischio d’inizio. Così il Corriere dello Sport definisce la sfida in programma domani all’Olimpico.

“Quando l’attesa cresce nelle strade, i colori invadono la città e il rumore del pubblico diventa parte della partita - scrive il quotidiano. Roma-Inter è già una sfida mondiale, come dimostra la mobilitazione mediatica che accompagna l’appuntamento più atteso in questo avvio di campionato”.

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Roma-Inter, numeri da urlo

“Per il big match che sa già un po’ di scudetto ci saranno ben 61 fotografi, oltre 250 giornalisti, più di 50 testate accreditate e 8 broadcaster esteri, per un totale di oltre 400 accreditati, comprese Lega e produzione. A Roma arriveranno giornalisti e fotografi da ogni parte del mondo: Cina, Medio Oriente, Stati Uniti, Russia, Brasile, Argentina, Polonia, Svizzera, Spagna, Francia, Germania e Inghilterra. Tutti per raccontare una partita che ha acceso l’attenzione ben oltre i confini italiani. Una copertura totale, una partita trasmessa in ogni parte del mondo a prescindere dal fuso orario”.

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Inter, tifoseria nerazzurra protagonista

L’Olimpico si prepara a riempirsi fino all’ultimo posto:

“Domani sarà un altro colpo d’occhio impressionante, con lo stadio pronto a trasformarsi in una gigantesca cassa di risonanza. Da una parte il popolo romanista, dall’altra i 3500 nerazzurri nel settore ospiti ma anche una parte in tribuna Monte Mario: anche la tifoseria interista sarà protagonista, con il suo carico di colori, cori e passione. Due tifoserie, due mondi, una stessa partita da vivere con il fiato sospeso. E poi ci sarà la Curva Sud, pronta a fare quello che sa fare meglio: spingere la Roma oltre il limite. Cori, fumogeni, bandiere, una coreografia di voci e colori e quella bolgia infernale capace di trasformare l’Olimpico in qualcosa di diverso da un semplice stadio: e non è un caso che la Roma in campionato non perda in casa da 14 partite”.