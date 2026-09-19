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Qualche assenza e qualche dubbio per Cristian Chivu in vista della sfida dell’Olimpico contro la Roma. Per l’allenatore dell’Inter la certezza è che sarà Piotr Zielinski a prendere il posto dell’indisponibile Hakan Calhanoglu, ma un piccolo dubbio rimane comunque su chi agirà insieme al polacco e a Nicolò Barella.

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Dubbio a centrocampo

Come rivela Il Corriere dello Sport, Curtis Jones rimane in vantaggio nel ballottaggio con Petar Sucic, per come è entrato contro l’Udinese e anche per come ha giocato contro il Real Madrid, al netto ovviamente dell’errore che ad Appiano Gentile ha avuto modo di analizzare con lo staff, ricevendo le indicazioni giuste per non evitare che quella dinamica si possa ripetere.

“L’inglese rappresenta il vero colpo dell’ultima sessione di mercato, invocato a gran voce nelle segrete stanze dell’allenatore rumeno: qualità, esperienza in certe partite e carattere fanno sì che non ci siano controindicazioni su un suo utilizzo dal primo minuto. Sucic, dal canto suo, dovesse cominciare dalla panchina avrebbe comunque modo di scendere in campo a gara in corso”.

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Nodo sulla fascia destra

L’altro ballottaggio riguarda la fascia destra, con Diouf e Luis Henrique in corsa per una maglia.

“La decisione finale non dipenderà certo dal piano gara, né dalle caratteristiche dei singoli giocatori - sottolinea il Corriere dello Sport -: il francese, in attesa di vedere all’opera anche Spence dopo la sosta, rimane al momento il titolare nel ruolo e potrebbe accomodarsi in panchina solo in caso non fosse riuscito a smaltire la stanchezza accumulata negli ultimi impegni”.

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All’orizzonte c’è una sfida molto interessante tra Diouf e Wesley:

“Dovesse partire dal primo minuto, su quella corsia ci sarebbero tutti i presupposti per accendere uno dei duelli più interessanti dell’incontro tra lui e Wesley. Chivu non vorrebbe rinunciare a lui soprattutto per la capacità che ha di generare apprensione nelle difese avversarie e di abbassare la loro linea semplicemente ricevendo palla e puntando il suo diretto concorrente”.

Roma-Inter, la probabile formazione

Pochi dubbi per quanto riguarda Chivu negli altri reparti, come spiega il quotidiano:

“A partire dalla porta, dove la gestione di Sommer l’anno scorso tra la trasferta di Torino con la Juventus e quella di Champions con l’Ajax fa giurisprudenza: Chivu, che ha già difeso a spada tratta Martinez dopo la gara con l’Udinese, si affiderà ancora allo spagnolo convinto che abbia la personalità per mettersi alle spalle le difficoltà delle ultime gare.

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Altre certezze riguardano l’attacco, con Thuram pronto a ritrovare capitan Lautaro che aveva riposato nell’ultimo turno, e la difesa: l’assenza di Stones cancella uno dei possibili ballottaggi di formazione. Sarà Akanji a guidarla, con Bisseck e Bastoni ai suoi lati”.