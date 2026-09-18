Qualche dubbio ancora per Chivu su chi dovrà limitare le folate di Wesley. 

Andrea Della Sala
Maglia

VIDEO / Inter, ecco la terza maglia 2026/27: le prime immagini ufficiali

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Gran parte della sfida di sabato sera tra Roma e Inter si giocherà sulle fasce laterali. Qualche dubbio ancora per Chivu su chi dovrà limitare le folate di Wesley.

Chivu
Getty Images

"La vera sfida si giocherà soprattutto sulle fasce. Perché è lì che Gasperini e Chivu costruiscono le loro partite, soprattutto poi quando si tratta di fare la fase di possesso ed attaccare la porta avversaria. Gasp dovrebbe andare a giocarsela con Wesley a sinistra e Lulli a destra, Chivu dovrebbe invece rispondere con Dimarco a sinistra e Luis Henrique a destra. Ed allora bisognerà capire anche chi riuscirà ad arginare chi. Perché poi la sfida si giocherà anche su questo, sugli aiuti prodotti nella costruzione ma anche nell’andare a limitare la forza di propulsione avversaria, proprio in fascia", spiega La Gazzetta dello Sport.

Chivu

Getty Images

"Ecco perché desta interesse il duello tutto brasiliano tra Wesley e Luis Henrique (cercato tra l’altro durante l’estate proprio dai giallorossi), perché poi ci sarà da arginare anche le folate dell’avversario diretto. Del resto Wesley è di fatto l’attaccante aggiunto della Roma, soprattutto quando Soulé (se poi sarà davvero lui il terzo attaccante scelto da Gasp) si accentra e libera la fascia per fargli attaccare la profondità. Una giocata che la Roma mette in piedi spesso, sbilanciando la manovra a destra per poi piazzare il cambio di gioco improvviso proprio sull’attacco allo spazio di Wesley. Dall’altra parte, invece, Lulli dovrà preoccuparsi soprattutto di contenere l’energia di Dimarco. Lui o Molina, perché poi Gasp il dubbio ce l’ha ancora. A differenza invece di Chivu, che all’azzurro giustamente non rinuncia mai. D’altronde i 18 assist totali dello scorso anno certificano un’affidabilità totale, oltre il fatto che Dimarco sia a tutti gli effetti il miglior esterno del nostro campionato. Ecco, Lulli dovrà metterci corsa, resistenza e tanta fatica per provare a limitarlo", aggiunge Gazzetta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti