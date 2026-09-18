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Gran parte della sfida di sabato sera tra Roma e Inter si giocherà sulle fasce laterali. Qualche dubbio ancora per Chivu su chi dovrà limitare le folate di Wesley.

Getty Images

"La vera sfida si giocherà soprattutto sulle fasce. Perché è lì che Gasperini e Chivu costruiscono le loro partite, soprattutto poi quando si tratta di fare la fase di possesso ed attaccare la porta avversaria. Gasp dovrebbe andare a giocarsela con Wesley a sinistra e Lulli a destra, Chivu dovrebbe invece rispondere con Dimarco a sinistra e Luis Henrique a destra. Ed allora bisognerà capire anche chi riuscirà ad arginare chi. Perché poi la sfida si giocherà anche su questo, sugli aiuti prodotti nella costruzione ma anche nell’andare a limitare la forza di propulsione avversaria, proprio in fascia", spiega La Gazzetta dello Sport.

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"Ecco perché desta interesse il duello tutto brasiliano tra Wesley e Luis Henrique (cercato tra l’altro durante l’estate proprio dai giallorossi), perché poi ci sarà da arginare anche le folate dell’avversario diretto. Del resto Wesley è di fatto l’attaccante aggiunto della Roma, soprattutto quando Soulé (se poi sarà davvero lui il terzo attaccante scelto da Gasp) si accentra e libera la fascia per fargli attaccare la profondità. Una giocata che la Roma mette in piedi spesso, sbilanciando la manovra a destra per poi piazzare il cambio di gioco improvviso proprio sull’attacco allo spazio di Wesley. Dall’altra parte, invece, Lulli dovrà preoccuparsi soprattutto di contenere l’energia di Dimarco. Lui o Molina, perché poi Gasp il dubbio ce l’ha ancora. A differenza invece di Chivu, che all’azzurro giustamente non rinuncia mai. D’altronde i 18 assist totali dello scorso anno certificano un’affidabilità totale, oltre il fatto che Dimarco sia a tutti gli effetti il miglior esterno del nostro campionato. Ecco, Lulli dovrà metterci corsa, resistenza e tanta fatica per provare a limitarlo", aggiunge Gazzetta.