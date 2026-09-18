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La Roma recupera Mario Hermoso. Il difensore spagnolo, alla seconda stagione in giallorosso, è rientrato dopo la piccola contusione alla caviglia.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, Hermoso va verso un posto tra i titolari nel match in programma domani sera contro l’Inter all’Olimpico.

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Gasperini è intenzionato a riproporlo sul centrosinistra, accanto a Ndicka e Mancini.

Kone torna titolare

Roma, tridente super offensivo

In mezzo al campo torna la coppia Cristante-Kone, con il francese che deve farsi perdonare dopo l’ingresso sottotono di Torino e il richiamo di Gasperini.Sulla trequarti, Pisilli resta la soluzione per alzare il livello di quantità e corsa e sarà il primo cambio, a prescindere dalla piega che prenderà la partita. Discorso diverso per Soulé, che secondo Tuttosport farà parte del tridente d’attacco della Roma.

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Gasp punta su di lui e sulla coppia formata da Dybala e Malen per scardinare la difesa dell’Inter.

“Una soluzione nel segno dello spirito aggressivo della Roma di sempre, con pressing alto e duelli personalizzati attraverso uno contro uno continui, senza snaturarsi troppo”.