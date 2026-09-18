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Gian Piero Gasperini studia la Roma anti Inter. Oggi va in scena l’ultimo allenamento prima del big match contro i nerazzurri di Cristian Chivu. Proprio in occasione della rifinitura, l’allenatore giallorosso prenderà le ultime decisioni sull’undici che domani sera manderà in campo all’Olimpico.

Secondo il Corriere dello Sport, sono un paio i dubbi che accompagnano Gasperini.

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N'Dicka-Balerdi, ballottaggio in difesa

“Il primo nodo è al centro della difesa. Leonardo Balerdi, chiamato a sostituire l’indisposto N’Dicka a Torino, ha offerto una prestazione convincente, mettendo ulteriore pressione sulla scelta del tecnico. Ora l’ivoriano è pronto a tornare, ma l’argentino ha sfruttato al meglio la sua occasione. Gasperini dovrà decidere se premiare la prestazione di Balerdi o affidarsi alla qualità e soprattutto all’esperienza di N’Dicka, caratteristiche preziose in una notte di questo peso. Il dubbio potrebbe accompagnarlo fino all’ultimo. Balerdi, intanto, a Trigoria sta lavorando molto sulla concentrazione durante tutti i novanta minuti: a Marsiglia gli era capitato di incappare in qualche errore di distrazione, poi pagato a caro prezzo”.

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Roma, Lulli insidia Molina

“L’altro ballottaggio riguarda la fascia destra e mette di fronte due profili completamente diversi. Da una parte Molina, giocatore di esperienza ma ancora non al meglio della condizione; dall’altra Lulli, la freschezza di un ragazzo alla prima stagione tra i professionisti. Proprio quest’ultimo potrebbe partire inizialmente favorito, con Molina pronto a entrare nella ripresa, quando la testa e l’esperienza possono diventare decisive tanto quanto le gambe”.

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Kone-Inter e la coppia Dybala-Malen

Per il resto, non sono attese sorprese sul fronte Roma in occasione della sfida contro l’Inter, almeno secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport.

“Hermoso è tornato a lavorare in gruppo ieri, è a disposizione e sarà confermato titolare sul lato sinistro della difesa, mentre Wesley presidierà la fascia sinistra dopo il turno di riposo avuto all’Olimpico Grande Torino per un colpo che aveva subito a Istanbul in Champions contro il Fenerbahçe. In mezzo al campo rientrerà dal primo minuto anche Manu Koné, cercato dall’Inter due estati fa, subentrato a Torino dopo un problema al ginocchio rimediato in coppa: con lui giocherà lo stakanovista Cristante. Sulla trequarti Soulé è in vantaggio su Rodrigo Mora: l’argentino sta migliorando la condizione e Gasp è soddisfatto del suo approccio alla nuova stagione dopo un’estate vissuta tra le voci di mercato. Davanti, la coppia che sta accendendo la Roma: Dybala-Malen”.