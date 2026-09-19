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Una scelta chiara. Alla vigilia di Roma-Inter, Gian Piero Gasperini ha optato per il ritiro come forma di preparazione, tecnica e mentale. A differenza di altre occasioni, quando ha lasciato decidere singolarmente i suoi calciatori, questa volta, l’allenatore giallorosso ha deciso di far rimanere tutti al Fulvio Bernardini dopo l’allenamento di ieri.

“Qualche momento di svago, la cena, il riposo, il risveglio di stamattina, la colazione, la rifinitura. Tutti insieme. Come se fosse una finale” sottolinea il Corriere dello Sport.

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Dilemma in difesa

Nell’allenamento della vigilia, Gasp non ha sciolto tutti i dubbi di formazione. Uno riguarda Balerdi:

“A iniziare il match potrebbero essere dunque i soliti Mancini, N’Dicka ed Hermoso, quest’ultimo recuperato dalla contusione alla caviglia di mercoledì”.

Ballottaggio a destra

“Il secondo punto interrogativo riguarda la fascia destra, dove lo sprint di Lulli convince più di quello di Molina. Wesley tornerà titolare dopo il problemino che gli ha impedito di esserci a Torino, riprendendo probabilmente possesso della corsia sinistra”.

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Soulé o Mora

Dybala brilla

“L’altro tassello da completare è il solito sulla trequarti, anche se in questo momento Soulé appare favorito su Mora per assistere il famelico Malen e l’ispirato Dybala nel 3-4-1-2, quest’ultimo pronto per la sesta consecutiva da titolare in meno di un mese”.Gasperini ha ritrovato un Dybala in ottime condizioni:

“La rigenerazione della Joya è una notizia che Gasperini s’aspettava. Lui è sempre stato convinto che i giusti allenamenti avrebbero potuto donare a questo calciatore una seconda parte di carriera smagliante. Così è: Paulo a 32 anni ha trovato il top della forma e non passa più da alcuna gestione conservativa; quando supererà gli attuali timori a calciare forte (le ultime volte si è fatto male tirando una punizione e un rigore), arriveranno pure i gol. Nel frattempo, sta deliziando i romanisti con gli assist, 4 e non 5 visto che l’ultimo per Malen non gli è stato conteggiato dalla Lega”.

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Roma-Inter, le altre scelte di formazione

“A centrocampo i soliti Koné e Cristante, nonostante la crescita di Pisilli e De Roon. Nella Roma «dei venti titolari», come li considera Gasp, continuerà a esserci spazio per tutti. Più difficile immaginare la formula conservativa, con Pisilli sulla trequarti. La Roma viaggia sulle ali dell’entusiasmo e vuole giocare tutte le proprie carte offensive”.

(Fonte: Il Corriere dello Sport)