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L’Inter perde John Stones, ma per l’inglese si profila uno stop meno lungo del previsto.

Nella giornata di ieri l’ex difensore del Manchester City si è sottoposto ad alcuni accertamenti che hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra.

Inter, quanto tornano gli infortunati

Secondo Tuttosport, Stones salterà la partita contro la Roma e dovrebbe rientrare dopo la sosta, contro il Parma il 10 ottobre.

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Contro i ducali, Chivu dovrebbe riavere a disposizione anche Spence e Calhanoglu.

Lautaro stringe i denti

Contro la Roma, capitan Lautaro Martinez partirà regolarmente dal primo minuto.

Dopo la panchina contro l’Udinese, l’attaccante argentino ieri si è allenato con i compagni nonostante un fastidio alla schiena.

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Il Toro guiderà l’attacco in compagnia di Marcus Thuram.

La formazione dell’Inter

Contro la Roma, Chivu è intenzionato a confermare Pepo Martinez tra i pali, con Bisseck, Akanji e Bastoni in difesa.

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Sulle corsie esterne torna Dimarco a sinistra mentre Luis Henrique potrebbe far rifiatare Diouf, con Barella e Zielinski titolari certi e uno tra Jones, Sucic e Mkhitaryan in corsa per una maglia da titolare.