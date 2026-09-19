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Andrà in scena oggi alle ore 18 allo stadio Olimpico il big match tra Roma e Inter, capoliste a punteggio pieno della Serie A dopo le prime quattro giornate di campionato. Tuttosport presenta così la sfida: "Chi andrà alla sosta in testa alla classifica? Ci sarà una sola regina di settembre? Roma-Inter è servita. Oggi alle 18 in un Olimpico esaurito andrà in scena la prima vera sfida scudetto di questo campionato. Di fronte i campioni d'Italia di Cristian Chivu e quella che oggi viene vista come la più seria candidata a contrastare i nerazzurri, la Roma di Gian Piero Gasperini.

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Entrambe a punteggio pieno, miglior attacco (Inter con 13, la Roma segue a 12) contro la miglior difesa (solo 1 gol subito da Svilar), ma soprattutto Gasperini contro Chivu, una partita a scacchi che - analizzando i risultati degli ultimi anni - sembra propendere totalmente verso il romeno. Perché Gasperini con l'Inter non vince dall'11 novembre 2018 (4-1 con l'Atalanta) e viene da dieci sconfitte consecutive fra campionato, Coppa Italia e Supercoppa. I nerazzurri sono i rivali con cui il tecnico giallorosso ha perso di più in carriera, ben 22 volte (contro le 21 della Juventus). Inoltre, Gasperini finora vanta uno 0-3 con Chivu che, oltre a vincere le due sfide dello scorso campionato (0-1 a Roma e 5-2 a San Siro), si era imposto anche il 25 maggio 2025 a Bergamo col Parma (2-3), partita che valse la salvezza ai ducali. Considerando l'avvio di stagione delle due squadre, è plausibile aspettarsi un grande spettacolo oggi all'Olimpico, una partita aperta, più simile a quella dell'aprile scorso a Milano, quando i nerazzurri si imposero per 5-2 spianando la loro strada verso lo scudetto, piuttosto che la gara più chiusa dell'andata terminata 1-0 con sigillo di Bonny".