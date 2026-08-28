Il VAR che deve aiutare l’arbitro, non arbitrare al posto suo. Roberto Rosetti, presidente della Commissione arbitrale UEFA, ha ribadito la centralità degli arbitri spiegando le linee guida europee sulla tecnologia impiegata dai direttori di gara.

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"Una questione prima di tutto di mentalità. Entrare sul terreno di gioco con la convinzione di dover scegliere, anche quando è difficile, permette di essere più concentrati e attenti ai dettagli. «Odio l’idea della seconda occasione», dice. Il VAR resta «un progetto fantastico», ma deve intervenire solo sugli errori evidenti", spiega il Corriere dello Sport riferendosi proprio a quanto detto dal numero uno della commissione arbitrale UEFA.

L'organizzazione del calcio europeo vuole zero errori "negli interventi del video e arbitri sempre più centrali. Rosetti apprezza che gli arbitri decidano in campo. "Fondamentale sarà la chiarezza: «Non deve venirmi la sindrome della giraffa per capire perché c’è una review». Il riferimento è a quanto successo in Lione-Fenerbahce, diretta da Mariani con Di Bello al VAR. La revisione al monitor sarà standardizzata", spiega ancora il quotidiano sportivo.

"L’arbitro deve capire subito perché è stato chiamato, poi guardare due o tre replay al 50% della velocità, due o tre a velocità normale e alcuni secondi prima e dopo l’episodio. L’obiettivo è evitare review infinite. Il VAR potrà intervenire sul secondo cartellino giallo, non sul primo. Fa eccezione l’errore di identificazione del giocatore. Nessuna apertura, invece, alla chiamata del VAR da parte delle panchine", conclude in merito alle indicazioni date agli arbitri dall'UEFA il giornale sportivo.

(Fonte: Corriere dello Sport)