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La Roma fa sul serio. E, settimana dopo settimana, aumenta la consapevolezza della propria forza. Il pareggio ottenuto sul campo del Paris Saint-Germain ha regalato nuove certezze ai giallorossi di Gasperini, che credono sempre più alla possibilità di vincere lo scudetto.

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Così scrive Il Messaggero: "La Roma ti rapisce, ti coinvolge, è una marea che sale e si porta via qualsiasi cosa incontri. Per dirla alla Celentano è una squadra rock, energica, carismatica, con idee semplici ma siccome vengono attuate a mille all'ora appaiono addirittura fuori dagli schemi. La Roma diverte e si diverte e ora inizia a crederci. Perché Hermoso è diventato Hermostro, Soulé da indesiderato s'è riscoperto uomo imprescindibile, Malen continua a segnare con la facilità con la quale noi ci alziamo la mattina e beviamo un caffè, Svilar è tornato ad essere decisivo, de Roon più gioca e più somiglia ad un Benjamin Button pallonaro.

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Verrebbe da chiedere di non essere svegliati. Perché questo realmente può essere l'anno giusto. Lo ha detto senza malizia Luis Enrique, lo pensano un po' tutti, anche a Trigoria, soprattutto vedendo le difficoltà dell'Inter. Il primo a crederci è Gasperini che però è consapevole di come la squadra ora stia andando al massimo. I numeri lo confermano: secondo posto in campionato, primo attacco, difesa che segna come poche altre al mondo (in stagione già 8 reti) e squadra che gira che è un piacere".