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Ennesima rimonta stagionale per l'Inter, che sbanca anche il Dall'Ara di Bologna col tris targato Thuram, Carlos Augusto e Bonny. Questa l'analisi oggi de La Gazzetta dello Sport: "Eccola, la differenza tra l’Inter dominante nel giardino di casa e l’Inter dominata appena esce dal portone del palazzo. Per la sesta volta in nove partite stagionali è passata in svantaggio, ma, poiché si giocava a Bologna, ha rimontato come da prassi in Serie A.

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Fuori dai confini del calcio nazionale, in Champions, è finita diversamente: sotto contro Real Madrid e Bruges, l’Inter è affondata. In Europa gli avversari tengono duro e martellano per novanta minuti e oltre, non come il Bologna che nel secondo tempo di ieri si è dissolto per esaurimento delle energie psicofisiche.

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La squadra di Palladino è stata grande per una mezz’ora abbondante, con Pobega uomo copertina: suo il gol dell’1-0; sua la traversa su cui i rossoblù, in maglia dorata, hanno smesso di sognare, anche perché poco dopo Thuram ha trovato l’1-1 su cui edificare la risalita. Cristian Chivu - al Dall’Ara senza Lautaro, Pavard, Jones e Stones - ha poi vinto grazie ai cambi. I subentrati Bonny, Carlos Augusto, Diouf e Mkhitaryan hanno risolto la questione del risultato. Il successo è importante perché, in attesa di Juventus-Lazio, permette all’Inter di regalarsi almeno una notte da capolista in solitaria, ma qualche riflessione andrà fatta. I primi 45 minuti interisti non sono stati un gran bel vedere".