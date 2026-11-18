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Il nuovo format delle soste per le Nazionali non piace proprio ai club. E a ben ragione: sono numerosissimi gli infortuni rimediati dai calciatori impegnati in giro per il mondo con le rispettive selezioni. Repubblica analizza questo fenomeno: "Arrivano le nazionali, aumentano gli infortuni. Ormai è una tendenza consolidata nel tempo. Si avanza a tentoni, cercando soluzioni a un problema che non si può eliminare, ma forse ridurre nella portata sì. Anche stavolta, i club hanno ritrovato a mezzo servizio alcuni calciatori che avevano prestato ai ct. La serie A è il campionato più colpito tra i cinque principali d'Europa. In queste due settimane hanno alzato bandiera bianca gli interisti Akanji e Thuram (in realtà Marcus si è fermato appena raggiunto il ritiro della Francia), Zhegrova e Celik (Juventus), Cambiaghi (Bologna), Frattesi (Lazio), Robinson (Monza), Adzic (Sassuolo). Almeno è rientrato Lautaro, che si è allenato in gruppo per la prima volta dopo lo stiramento di metà ottobre, e pure il Milan ha riavuto Maignan, uscito malconcio da Francia-Turchia, ma senza lesioni all'adduttore".

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"Nelle due soste per le nazionali sono 77 i calciatori che si sono infortunati nelle cinque maggiori leghe europee. La serie A guida con 22 giocatori fuori uso, poi Premier League (19), Liga (17), Ligue 1 (10) e Bundesliga (9). Ci si fa male anche nei club, certo, ma quando arrivano le nazionali il numero cresce. Nessuno è contento, soprattutto della nuova formula, che prevede una prima sosta lunga tra settembre e ottobre (che quest'anno ha messo al tappeto 60 giocatori). Non sono soddisfatti i club ma neppure federazioni e ct".