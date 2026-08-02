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Rientrato definitivamente all'Inter dopo la stagioni in Svizzera con il Lucerna e quella in Belgio con il Club Brugge, Aleksandar Stankovic continua a lanciare segnali importanti: il centrocampista serbo, classe 2005, è stato il migliore in campo del test amichevole contro il Manchester City, e si candida per un ruolo tutt'altro che secondario. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Stankovic junior illumina l'Inter. È lui la luce del primo test della tournée, vinto ai calci di rigore contro il Manchester City. Il primo tempo del figlio di Dejan, nel ruolo di regista alternativo a Calhanoglu, è stato quasi perfetto sia nell'impostazione che nei ripiegamenti. Ne ha beneficiato la squadra che ha giocato alla pari contro un avversario più brillante, ancorché incompleto".

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"Efficace, preciso, attento: la giocata da cui prende forma l'1-1 è da grande calciatore. Donnarumma gli nega il gol. [...] (Chivu) crede senza riserve: «Stankovic lo conosciamo bene. Ha fatto una buona partita nella costruzione e nelle letture e può fare anche meglio: gli manca solo la condizione ottimale». Promosso a pieni voti".