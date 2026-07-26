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Rientrato dall'esperienza al Bruges, Stankovic rimarrà nella rosa dell'Inter e il pensiero di Chivu è quello di impiegarlo davanti alla difesa. Il tecnico vede Stankovic com alternativa a Calhanoglu, anche più di Zielinski usato spesso lo scorso anno in quella posizione.

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"Nel frattempo, si sta studiando la successione per ragioni anagrafiche e biologiche. Aleksandar Stankovic, rientrato dal Bruges per 23 milioni, verrà provato da vice Calha: più di Zielinski, che pure è stato un degnissimo sostituto nella scorsa stagione, possiede le caratteristiche tattiche e fisiche per giocare come play. Essendo molto giovane, ha il tempo di adeguarsi al nuovo status e asseconderà con gusto le richieste di Chivu, una specie di secondo padre. Intanto cresce. E cresce bene", scrive La Gazzetta dello Sport.