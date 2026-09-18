"I nerazzurri all’Olimpico recuperano Federico Dimarco, che può essere disponibile fin dal primo minuto, e ritrovano anche Lautaro Martinez, rimasto in panchina con l’Udinese. L’argentino, che convive con qualche fastidio alla schiena, si allena regolarmente". Alla vigilia di Roma-Inter, Cristian Chivu non parlerà e sarà concentrato sulle scelte prima della partenza per la capitale dove lui ha giocato prima di approdare in nerazzurro.

Getty Images

Si era inizialmente parlato di scelta tecnica per Lautaro che aveva giocato tutte le partite da quando era arrivato dalle vacanze post Mondiale. Contro l'Udinese ha un po' tirato il fiato: il fastidio alla schiena del quale si è saputo nelle scorse ore, non lo ha bloccato e a quanto pare non lo bloccherà per la sfida al vertice contro i giallorossi. È l'ultima partita che precede la pausa per le Nazionali e quindi la partenza, di nuovo, per gli impegni con l'Argentina.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Il Corriere della Sera informa sugli altri infortuni in casa Inter: "Chivu dovrà invece fare a meno di Hakan Calhanoglu, fermatosi prima della partita con l’Udinese per un affaticamento all’adduttore sinistro: al suo posto è ormai collaudato come regista Piotr Zielinski, considerate le assenze sempre più frequenti del turco, che tornerà a disposizione dopo la sosta. La propensione agli infortuni riguarda anche John Stones, che alla prima partita da titolare lunedì si è procurato un risentimento al flessore della coscia sinistra. Lo stop del difensore centrale ex Manchester City arrivato in estate a parametro zero, dovrebbe essere meno breve rispetto a quello di Calhanoglu", si legge.

Per Spence Chivu ha parlato di percorso di riatletizzazione. Non ha mai giocato con la maglia dell'Inter ma si spera di vederlo dopo la pausa per le Nazionali. In porta andrà ancora Josep Martinez perché il mister lo ha spiegato a gran voce dopo gli errori con Real e Udinese: il portiere titolare resta lui. Bisseck dovrebbe tornare dal primo minuto accanto ad Akanji e Bastoni. In mezzo c'è un ballottaggio tra Sucic e Jones e in avanti ci sarà quindi la ThuLa: Esposito, reduce dal gol contro i friulani come il francese, partirà dalla panchina secondo il quotidiano nazionale.

(Fonte: Corriere della Sera)