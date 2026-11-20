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Fin qui, Petar Sucic ha mostrato sprazzi di grande qualità, che hanno fatto strabuzzare gli occhi ai tifosi dell'Inter. Oltre al fatto che, con la sua duttilità, il giovane centrocampista croato si è rivelato un elemento molto utile per Chivu. Ora, però, serve la giusta continuità per diventare davvero un elemento imprescindibile dei nerazzurri. Così il Corriere dello Sport:

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"Quando l’Inter si è fiondata su Petar Sucic, addirittura bloccandolo quando ancora era infortunato, era convinta che potesse allungare la tradizione favorevole dei croati in maglia nerazzurra. E le aspettative nei confronti dell’ex Dinamo Zagabria non si sono di certo abbassate col tempo. In viale della Liberazione sono tuttora convinti di aver fiutato l’ennesimo affare. Per quanto visto, i margini di crescita esistono e sono anche abbondanti. Affinché il binomio con la Croazia si riveli ancora prezioso come fu all’epoca per Brozovic, Kovacic e Perisic, tocca ora a Chivu trovare la chiave giusta per aiutarlo esprimersi con una continuità finora mai raggiunta".

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"La sua duttilità è tornata utile in nerazzurro, perché ha permesso al rumeno di impiegarlo sia da interno di centrocampo che da play in base alle esigenze, ma di fatto mai dove viene impiegato dal suo ct. Con la maglia della Croazia è abitudine ormai vedere Sucic svariare sulla trequarti avversaria, più libero dal faldone dei compiti in fase di non possesso che in nerazzurro non può in alcun modo lasciare sulla scrivania dei compagni di centrocampo. Proprio nell’atteggiamento mostrato alcune volte inseguendo gli avversari o nelle letture sbagliate il numero 8 dell’Inter deve dare risposte importanti a Chivu.

Il tema era emerso lo scorso anno e ora, con un bagaglio d’esperienza sicuramente più pieno, i presupposti per alzare le pretese nei suoi confronti ci sono tutti. Da qui a Natale serviranno anche le sue qualità per continuare nel percorso fatto finora in Serie A e Champions, così come per avanzare in Coppa Italia e provare a mettere il primo punto esclamativo stagionale in Supercoppa. Le chance non mancheranno: alzando il livello di cattiveria potrà confermarsi erede legittimo dei croati passati in questi anni nella Milano nerazzurra".

(Fonte: Corriere dello Sport)