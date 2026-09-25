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Spettacolo indegno, quello accaduto a Torino durante il minuto di silenzio in memoria di Sandrino Mazzola, bandiera dell'Inter scomparsa nei giorni scorsi. Ne ha parlato anche Marco Tardelli sulle pagine de La Stampa:

"Questa è l’ultima volta che parlerò del disgustoso spettacolo andato in onda a Torino in diretta, dove un gruppo di facinorosi travestito da tifosi, ha voltato le spalle al mitico Sandrino Mazzola, uno dei più grandi giocatori di sempre. E si è permesso di usare nomi di uomini straordinari, che peraltro avrebbero stigmatizzato tanta ignoranza e stupidità".

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"Quello che mi ha reso felice è stato il grande applauso dei tifosi Juventini che riempivano lo stadio così come la risposta immediata della società e di Luciano Spalletti che hanno subito chiarito il loro distacco. Una cosa però è certa la giustizia sportiva deve fare un grande salto di qualità perché non è possibile che paghino sempre solo le società".

(Fonte: La Stampa)