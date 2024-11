La partita contro il Belgio ha dimostrato che le scelte ed il lavoro di Luciano Spalletti stanno dando i frutti che lui e tutti noi speravamo. La Nazionale in questo può contare su momento una rosa di giocatori importante che ci fa stare sereni nonostante le assenze di alcuni giocatori come Calafiori e Ricci. Luciano contro i rossi del Belgio ha schierato un centrocampo molto affollato che poteva far pensare ad una partita più attenta. Invece è stato propio il centrocampo a dominare in tutti i sensi. Barella colui che tendeva ad appoggiare Retegui, diciamo il trequartista, ma sempre pronto poi a rafforzare un coriaceo centrocampo. Frattesi sempre bravo a farsi trovare nel posto giusto al momento giusto, anche se questa volta non è riuscito a regalarci un gol. Rovella, nel suo debutto da titolare ha dimostrato una grande personalità e sicurezza. Tonali lo conosciamo da tempo, sappiamo quanto vale, capace di costruire ma anche di bloccare il gioco avversario.