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Marco Tardelli, ex centrocampista, ha analizzato quanto proposto dal campionato dopo le prime cinque giornate di Serie A. Secondo l'ex Juve, Inter e Roma si giocheranno lo scudetto:

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"Dopo cinque giornate abbiamo capito che la Roma di Gian Piero Gasperini è l’Inter di Cristian Chivu si contenderanno lo scudetto, qualità e quantità sono le prerogative principali. Al loro fianco, inaspettatamente, ma con merito, troviamo la Lazio che non ha la stessa forza ma probabilmente ha acquisito la grinta di Rino Gattuso".

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"Più di tutto, mi entusiasmano le sorprese: il Cagliari di Fabio Pisacane ed il Frosinone di Massimiliano Alvini sfornano giovani che potranno portare in alto la nostra Nazionale. Chissà, il ricordo del miracolo del Verona firmato Bagnoli mi emoziona".

(Fonte: La Stampa)