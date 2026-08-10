L'Inter da mercoledì pomeriggio ritornerà a lavorare in Italia in vista della nuova stagione e dopo la fine della tournée tra Germania, Cina e Australia. Il prossimo impegno che riguarderà i nerazzurri sarà l'amichevole contro il Betis Siviglia che si giocherà a Bari il 15 agosto alle 19.30.

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"Sarà quello il test dove magari verificare anche le condizioni di quelli che si sono aggregati successivamente al gruppo, includendo nei ragionamenti anche Manuel Akanji", spiega il Corriere dello Sport. Ieri alla Pinetina sono arrivati anche Stones, Lautaro e Thuram, gli ultimi reduci dal Mondiale.

"C'è tanta curiosità in casa interista anche per Stones, l'unico volto nuovo di questa estate (oltre a Stankovic jr) arrivato per puntellare la retroguardia. Non è certo però che l'inglese possa esordire in difesa già a Ferragosto a Bari, nell'ultima amichevole prima del debutto in A", si legge anche sul quotidiano.

(Fonte: Corriere dello Sport)